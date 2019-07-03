王傳一在廣告中和小童星互動。嚞娛樂提供

王傳一的眼神充滿父愛。嚞娛樂提供

王傳一去年喜獲千金，近日接下奶粉廣告，真的讓自己省下奶粉錢。廣告MV中親自填詞演唱，對女兒的愛在〈爸爸的小情歌〉裡有最深情的告白。藉著MV故事中，女兒在夢中看見未來的自己，父親支持女兒未來的每一步，滿是疼愛關愛眼神。

王傳一說：「這支廣告MV上線正巧是女兒的1歲生日，剛好送給女兒當生日禮物也是父女間的紀念。給女兒看MV時，只要我的畫面出現，她就會盯著畫面叫『把拔』，她的奶娃音實在太好聽，簡直把我融化了。」

有女萬事足的王傳一表示，雖然自己的工作沒有辦法常常陪伴在女兒身邊，但他在工作空檔就是陪女兒一塊享受天倫之樂，不希望錯過她的每一個成長瞬間。1 歲時慣例要抓周，他說：「各行各業都不用準備，我就是準備12支高爾夫球桿，怎麼抓都是球桿，我就是要她長大後跟著我打遍世界各地球場，我們全家人都愛打球也希望女兒愛運動，並要健康快樂長大。」

〈爸爸的小情歌〉改編自2013年王傳一主演《遇見幸福300天》中插曲〈寶貝快睡〉，提到時隔6年重新改編詞曲演唱，「當時就是以歌詞去表現這首歌的情感，但是升格人父後，看著女兒一天天的長大，陪著她成長的過程，以這樣的感受改編歌詞，想著女兒跟6 年前有很大的不同。」

相隔多年再與陳建寧合作，進錄音室也勾起王傳一回憶，雖然沒有太多的生疏感，一開始抓不到老師要的感覺，他便將手機開啟女兒的相片放到譜架上，看著女兒情感果然大爆發，很快地完成這首歌。眾人開玩笑說早知道就請女兒來錄音室坐鎮，王傳一笑說：「女兒現在在學說話，如果她來，大家可能要熬夜了，因為都是女兒的笑聲跟咿咿呀呀講話聲。」

在〈爸爸的小情歌〉MV中，王傳一化身超級奶爸，陪著劇中女兒打高爾夫球、跳舞、綁頭髮、唸英文，睡前讀故事書等，這些與「女兒」親密互動，真實生活是不是也會跟女兒這樣玩？王傳一說：「女兒剛滿1歲，現在才剛學會爬跟站，但話超多的，已經會叫爸爸、媽媽、阿婆，看到高爾夫球會說ball，很不想她這麼快長大，希望一直陪在我身邊。」

拍攝現場，王傳一像是孩子王，全場只有他有辦法把小女孩逗笑，工作人員說：「你天生是奶爸的料。」那天拍攝時的小插曲，小女孩很愛漂亮，王傳一哄著說：「我們現在在拍時尚雜誌喲，下巴抬高、鼻孔朝著攝影機，然後要擺出酷酷的POSE喔。」拍MV畫面時，小女孩聽著聽著睡著了，王傳一跟導演立刻將腳本拍攝的順序改變，深怕一個聲響會吵醒她，也不時注意她的狀態，讓大夥感受男神奶爸的溫暖。

(中時 )