美國國防部周五宣布，雷神公司(Raytheon)獲得一份包括美國海軍和日本海上自衛隊的合約，總價同367萬美元，用於採購著名的點防禦系統-滾轉彈體飛彈（RAM），俗稱公羊飛彈。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國國防部說， 這份合約是以美國海軍91%，與日本海上自衛隊9%的合購，包括製造零件、組裝、測試和交付。預計全部的交易會在2021年6月完成。

RAM飛彈的美國編號是RIM-116，原名滾轉彈體飛彈 (Rolling Airframe Missile)，因為這型飛彈在飛行時會自行滾轉以維持穩定，其縮寫RIM，正是公羊、白羊的意思，因此也叫公羊飛彈。該武器系統是美國和德國共同研發的，其作用是為軍艦防禦來襲的高速威脅，也就是掠海反艦飛彈。

RAM Missile Launch

在公羊飛彈之前，反制掠海反艦飛彈的武器是以高速快砲為主，比如方陣系統(MK15,Phalanx CIWS)、海衛系統(Sea Zenith)、門將系統(Goalkeeper CIWS)，然而快砲也許射程有限，也許反應時間太長，面對多枚威脅一齊來犯時，可能反應不及。

韓國主力神盾艦世宗大王號，率先引進RAM公羊飛彈，近迫防禦能力比美日的神盾艦更優一些。(圖/military today)

RAM則是一種超音速、輕量、反應快速，射後不理的高效武器，採用旨在摧毀反艦導彈。在發射時不需要額外的指示，其無源射頻和/紅外線尋標器，已經過好幾世代的不斷改進，永遠保持技術領先。並且MK 49導彈發射系統可容納21枚導彈，優勢不言可喻。

雷神公司稱，RAM系統是世界上最有效的艦載自衛武器，它已應用在11個國家、165艘艦船上，從500噸的快速攻擊艇，到95000噸級航空母艦都可使用。

中華民國中山科學研究院所研發的海劍羚系統，就是效法RIM的近迫武器。

(中時電子報)