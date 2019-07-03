長榮勞資閉門磋商結束 未敲第三次協商時間 22:082019/07/03 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為長榮勞資昨2度協商後，今又閉門做法律文字討論 。(資料照片 甘嘉雯攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第14天，雙方6點半時碰面、研討昨天共識的法律文字。會議約在8點半結束，勞動部表示，今晚主要針對法律文字做交換意見，沒有提及下次協商的時間。 勞動部官員表示，雖然昨天就部分條文有達到共識，但勞資雙方有其涵義做一些交換，但在做一些調整，但並沒有做實質討論。 桃園市空服員職業工會6月20日罷工至昨邁入第14天，昨天雙方針對禁止秋後算帳條款超過11小時但僅達成1項共識「對遭記曠職空服員改記空白班，事後再組調查小組調查」。 (中時 ) #長榮 #工會 #罷工 #勞動部 #第三次協商 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮罷工可望今天落幕 學者：未來更難走到罷工 19:382019/06/29 生活 與工會協商破局 長榮航發千字聲明 21:372019/06/29 生活 停發年終不調薪非秋後算帳 長榮：罷工前早公告 16:362019/07/01 生活 不只秋後算帳！長榮團體協約草案中驚見罷工預告期 18:112019/07/01 生活 11製造業遇急單納7休1例外 勞動部今討論 04:102019/07/02 財經要聞 罷工13天 交長盼無論如何今達共識 12:022019/07/02 生活 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 14:172019/07/02 生活 採‧訪‧線‧上－空服員罷工延長賽 勞動部成最大苦主 04:102019/07/03 財經要聞 近期大量解雇頻傳 勞動部：持續關注 15:502019/07/03 財經 長榮勞資今再碰面 勞動部證實「討論法律文字」 18:482019/07/03 生活 生活熱門新聞 罷工撐不住了！逾600名長榮空服要歸隊 運能恢復7成 - 生活 慶600人歸隊！長榮員工餐今吃「三寶飯」 - 生活 獨家＞ 說到做到！長榮航首批空少 8月下旬報到 - 生活 不想保管罷工三寶！台灣保全要與空服工會解約 - 生活 脹氣有這些症狀 當心癌症上身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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