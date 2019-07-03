桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第14天，雙方6點半時碰面、研討昨天共識的法律文字。會議約在8點半結束，勞動部表示，今晚主要針對法律文字做交換意見，沒有提及下次協商的時間。

勞動部官員表示，雖然昨天就部分條文有達到共識，但勞資雙方有其涵義做一些交換，但在做一些調整，但並沒有做實質討論。

桃園市空服員職業工會6月20日罷工至昨邁入第14天，昨天雙方針對禁止秋後算帳條款超過11小時但僅達成1項共識「對遭記曠職空服員改記空白班，事後再組調查小組調查」。

(中時 )