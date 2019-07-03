每個新娘穿上白紗那一刻，都希望一切完美無瑕。英國女王伊莉莎白二世的28歲孫女尤金妮公主（Princess Eugenie）結婚當天，一襲背部鏤空的白婚紗，露出她從頸部延伸到背部的長長疤痕。尤金妮藉此訴說她的生命經歷，希望女性以自己的身體為榮。

對尤金妮而言，那條傷疤代表她走過的人生。12歲因為脊椎側彎而動了大手術，頸部以下到背部有著一條長疤痕。「每個傷疤都有一個故事，那是我的過去，跟著我一起走入婚姻和未來，讓我更完整。」

雖然生在皇室，但尤金妮對於身體缺陷帶來的羞愧與不安感受，和一般人並無兩樣。12歲那一年，她歷經8小時的手術，脊椎兩側和頸部植入鈦支架和鋼釘，在加護病房待了3天，從臥床到依賴輪椅代步；後來出院返家，術後的傷勢限制她的行動好幾個月，連睡覺都得戴著支撐器。

尤金妮打破英國皇室婚禮「一套白紗到底」的傳統，換穿另一套杏桃玫瑰色的長禮服。這套由紐約設計師 Zac Posen所設計，靈感來自電影《捉賊記》葛麗絲凱莉的穿著。圖片來源：Princess Eugenie IG

回想起這一段煎熬時光，尤金妮已經釋懷、並充滿感念。和從事酒業的夫婿布魯克斯班（Jack Brooksbank）步入禮堂，她決定露出傷疤，除了表示勇敢接受自我，也鼓勵其他病患，不該以身體缺憾為恥、要用愛擁抱自己的身體。

「我的疤痕告訴所有人，美麗可以重新定義。」——英國尤金妮公主（Princess Eugenie）

「一個因脊椎側彎而坐不直的小女孩，看到我的手術傷痕時，眼睛睜得好大，本來憂傷的臉，開始有了笑容，還給我一個大大的擁抱。」除了經常回院探訪病患，尤金妮每年定期支持慈善公益活動。她的婚紗傷疤照，引起許多網友迴響，有相同病症的人留言說，帶著矯正架一度讓她害怕別人的眼光，進而失去自信，謝謝尤金妮的坦然，鼓勵她找回勇氣。

尤金妮是伊莉莎白女王第3個兒子、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）與前妻莎拉佛格森（Sarah Ferguson）的小女兒，是第10順位的王位繼承人。安德魯王子和佛格森離婚長達23年，但始終共同分擔兩個女兒的親職，一起出席許多活動，維持密切的家庭關係，也讓尤金妮擁有正向思考的性格。

尤金妮公主分享她的Ｘ光片，說明當年接受脊椎側彎手術的情況。圖片來源：Princess Eugenie IG

正常的脊椎呈現一直線，脊椎向身體的任何一邊彎曲歪斜，就形成脊椎側彎，青春期前後的青少年特別容易常見。大部分的脊椎側彎無法查明起因，少部份的脊椎側彎肇因於脊椎的發育異常、長短腳、脊椎感染、或是肌肉神經病變（例如小兒麻痺、腦性麻痺、肌肉萎縮症）等。

脊椎側彎容易造成周邊肌肉不平衡的拉扯而疲勞僵硬，如果缺乏運動和姿勢不良，還會演變成慢性的肌筋膜發炎，影響生活品質。有時變型的脊椎會壓迫胸腔，影響心肺功能。成年之後的脊椎也會提早退化，導致骨刺或椎間盤突出。另外，脊椎側彎導致體態不正，年輕患者容易喪失自信，影響人際關係和人格障礙。

不管是坐姿、站姿、走路，都要保持正確的姿勢。避免經常提重物，注意平均分散重量，不要讓身體承受不均等的壓力。另外要養成規律運動的習慣。

資料來源：Town and Country、Telegraph、Brides

責任編輯：陳祖晴

(中時電子報)