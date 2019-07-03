上個月盛裝參加上海影視節。

在直播中和網友互動。

柯佳青是大眼美女。

柯佳青現在已是成功的商界女強人。

從影視時尚圈轉戰商圈的柯佳青，7年前帶著代理的美妝品M2 Beaute品牌事業登「陸」，如今已是大中華區公認的美妝品牌經營女神。她近來在大陸更跨足飛速崛起的直播產業，並與當地一家願景娛樂公司簽約，「這個『新角色』非常新鮮也是個挑戰」。她在抖音平台是網紅新人，短短15天內已吸引40多萬粉絲湧入，吸睛和吸金力後勢看漲。

大陸直播產業快速成長，影響層面廣泛，柯佳青過去曾和林志穎交往，網友留言：「小姊姊，妳可以唱一下林志穎的歌〈十七歲的雨季〉嗎？」網友的問題犀利又辛辣，讓她差點招架不住，其他問題也千奇百怪，會問「妳是彭于晏的前任嗎」？她說，直播時必須設定不同主題，從時尚穿搭、美容保養到歌唱娛樂都要兼顧，「就像在電台當DJ一樣」。

她有次直播過程播放周杰倫的〈告白氣球〉，網友竟說太復古，反要求她播放網路爆款歌或哼唱大陸人氣知名網紅馮提莫的歌，由此可見，大陸歌壇世代交替之迅速。談到轉換身分的動機，柯佳青表示，「互聯網把世界都改變了，現在是流量時代，網紅經濟、電競經濟是影視產業跟不上的，這也是我跨界原因，希望吸粉力和行銷力能創造出更大商機」。

(中時 )