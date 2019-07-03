前行政院長江宜樺今天在臉書貼文，說看到台大校長管中閔校長為了監察院莫須有的彈劾，而必須接受公懲會的公開審理，深感痛心疾首，直呼天下寧有此理！江宜樺並說，惡整台大校長，人神共憤！

江宜樺說，蔡政府為了卡管、拔管，不惜發動立院黨團、教育部、地檢署、監察院，舖天蓋地羅織罪狀，其不實指控包括論文抄襲、赴陸兼職、遴選校長未利益迴避、學校未准即任獨董、擔任政務官兼職寫稿等等，洋洋灑灑，足以寫成一本書。但是這些指控都禁不起考驗，反而讓民進黨政府折損了三個教育部長。

江宜樺指出，這些罪狀如果認真套在民進黨政府的政務官身上，或甚至一般大學教授身上，保證要有一大群人被起訴或彈劾，但是蔡政府只針對管中閔一人，不會將矛頭指向自己人，這就是「政治追殺」。

江宜樺認為，公懲會的審訊只是管中閔必須面對的險阻之一，但即使此案還他公道，政治追殺恐怕不會就此停止。管中閔必須挺住，因為管的背後有非常多知道是非、不恥政治手段無所不用其極的普通百姓。他們的聲音或許微弱，但無所不在，尤其在內心深處。金恩博士的話沒錯，平凡的好人不該沈默，而是應該告訴家人、鄰居、朋友，這樣惡整一個台大校長，是人神共憤的！

(中時 )