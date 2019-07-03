空勤總隊黑鷹直昇機及海巡署偵防分署吊掛分隊人員3日馳赴綠島外海救援生病漁民。〔謝明俊翻攝〕

我國籍漁船進發財3日在綠島東方93海浬處作業時，船上一名臺籍船員發生劇烈腹痛情形，經向漁業單位求救，轉報空勤總隊出動黑鷹直昇機，配合海巡署偵防分署出動空勤吊掛分隊第5小隊支援前往救援，順利將船員搭救回臺東豐年機場後，轉送臺東馬偕醫院救治。

一艘我國籍進發財漁船，3日上午11時40分左右，在綠島東舟外海93海浬處業時，船上一名臺籍船員突然發生劇烈腹痛情況，漁船經向漁業署求救後，轉報空勤總隊勤指中心派遣空勤總隊三大二隊機型NA-709黑鷹直昇機，趕往執行救援勤務。

空勤總隊勤指中心並通報海巡署，指示偵防分署空勤吊掛分隊第五小隊派出２名隊員支援，偵防分署空勤吊掛第五小隊隊員李志強及周志良即刻投入救援任務，16時47分自豐年機場起飛，17時23分飛行至目標區，17時36分由隊員李志強成功吊掛待救者並隨即返回豐年機場，18時17分抵達豐年機場，並由救護車轉送馬偕醫院實施急救，任務圓滿完成。

(中時 )