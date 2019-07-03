愈早實施有利於民的社會福利，補助反而被腰斬？台中市府新聞局長吳皇昇3日表示，市府8月1日將實施配合中央的準公共化托育政策，台中市府與多個直轄市早已實施平價托育，台中走在前頭，中央卻要求台中今年在配合推動此政策上，必須自掏腰包拿出107年度編的19億元托育預算的一半，也就是9.5億元，來搭配推動新政策，相較其他縣市很多是全額補助，難道是「一國兩制」？此外，2020台灣燈會與2019屏東燈會補助差距大，盼中央跟台中是夥伴關係，一起辦好台灣燈會。

吳皇昇表示，托育政策應該是全國一致的補助，但台中市有先實施平價托育政策，中央就認為台中已先執行，要求台中必須自籌9.5億元，而其他縣市很多是全額補助，市府向行政院表達爭取福助，市長盧秀燕在行政院會上也特別表達台中的財政訴求。

至於台灣燈會經費，吳皇昇強調，屏東縣政府的燈會辦公室主任曾經對外公開表示過，屏東縣政府拿到中央的補助經費是3億元，台中市政府目前獲得的回應，是只要補助基本額度3000萬元，市府所提出來的申請補助，是希望中央至少能補助1億元。

「台灣燈會是台中市政府和交通部觀光局一起合辦的活動」，吳皇昇希望中央和地方是夥伴關係，也進一步說明，台中市不會誇張到去要求比照屏東縣政府，因為每個地方不一樣，市府沒有要中央比照補助屏東縣政府的3億元，「可是若只是以基本額度3000萬元補助來講，是不是太少了？」

對外界質疑中央是否補助卡台中市？吳皇昇強調，市府不願意說中央去「卡」台中市，願意相信，在一切事情都還沒核定之前，中央跟台中是夥伴關係，沒有卡不卡的問題，一起把台灣燈會辦到最好，這是台中市的期待，市府目前申請中央補助的經費是1億元，希望交通部正視我們的需求，攜手辦好台灣燈會。

(中時 )