前台北縣長周錫瑋3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝）

國民黨總統初選第三場國政願景電視發表會昨登場，前台北縣長周錫瑋發言提出，若能真正推動北部地區大規模都更，可解決經濟一半以上問題；又若能真正對大陸開放，相信可解決絕大部分貿易問題。他並主張將來遷都台中，讓北部成為經濟文化中心、高雄成文化經濟重心，台中則是政治、文化、經濟中心，更批評民進黨是全世界最會要錢、花錢、浪費錢的政府。

周錫瑋指出，若台灣不能成為一個自由貿易島，就不可能會有真正的自由貿易，若所有政策不能開放，不能讓外資、技術人才來台灣移民、投資，不能讓大陸所有資金、人才來台投資、移民，就絕對做不到開放自由的經濟，也絕對不會成功，若不能讓華為5G來台設公司、賣產品，台灣無法成為世界經濟的競爭者，「若能真正對大陸開放，我相信我們可解決絕大部分貿易問題」。

他接著說，若無法將現有傳統、保守法令解除，永遠不會有都更的成功，若都更無法讓利給住戶，房地使用面積可分到1.1倍以上，沒人願意都更，但若能真正推動北部地區大規模都更，可解決經濟一半以上的問題。

周錫瑋主張，將來要遷都台中，要讓北部成為經濟文化中心，高雄成為文化經濟重心，台中成為政治、文化、經濟中心，每個縣市都有一個以上科技特色產業，每個鄉鎮市都要有特色觀光文化產業，要給年輕人真正一個創業、創業樂活園區；至於土地來源，應將現有農地過多、生產力低的農地應該開放出來，作為產業園區及年輕人的創意樂活園區。

他還回顧，過去台北縣是個髒亂、財政不足的縣市，自己當選縣長後，將預算從750億變為1600億，離開時還留下將近500億收入，當時連續4年河川整治第一名，連續五年全國最乾淨城市第一名，還拆了32家違法砂石場，「全國沒一個縣市長敢做，但我敢做」，甚至為財政問題跟前總統馬英九吵過架；不過，爭這些預算、城市的環保、永續、經濟發展時，都是有目標、更有魄力的在做。

話鋒一轉，周錫瑋批評，民進黨是全世界最會要錢、花錢、浪費錢的政府，過去馬英九給時任高雄市長的陳菊2千多億統籌款，自己身為國民黨籍縣長卻不到100億，「我心都碎了」，但陳菊花錢還負債，蘇貞昌卸任台北縣長時也負債，總統蔡英文更糟糕，廢核四讓國家損失將近4000億，火力、風力發電再增加6000億，共為非核家園花了一兆。

談到能源政策，周強調，電力要夠，電價也要便宜，所以核四一定要恢復，更認為綠能產業是未來發展經濟重要的產業之一，應該發展地熱、海浪及海洋發電產業，這才是未來能取代風力、太陽能板最好的產業，要做研發、設計、生產、應用以來領先世界，台灣有全世界最好人才，但最近都流失了，國家要想辦法留人，還要培養更多人才，財政不能像民進黨這樣亂花、亂開，財政一定要健全，中央不能再繼續抓錢。

(中時 )