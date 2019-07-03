民進黨又「馬維拉」救援！銓敘部59萬筆公務員個資被外洩，可謂茲事體大，民進黨立委王定宇直言，這是馬政府政委張善政的責任。他指出，張善政在力推資訊開放、政府雲計畫等等，但遭張善政打臉，他請教王定宇，「銓敘部是隸屬於哪個院之下？」考試院出包干行政院何事？

王定宇在臉書發文，驚爆國民黨執政時期的重大資安案件，他提到資安官員清查結果，目前已鎖定外洩個資來自銓敘部的一部電腦主機，經資料比對，發現2004年即被植入木馬程式，目前遭洩露的個資經查是2012年6月初流出，外洩時間，是馬英九執政 2012年6月，當時的行政院科技政務委員是張善政，強力推動資訊開放、政府雲計畫，是否相關，仍待調查，由於該系統在2015年3月就已下線更新，卻還難以避免資料遭外洩。

張善政今在臉書上回應此事，他說自己不是要撇清責任，而是希望把權責搞清楚。他指出，第一，政府重視資安是大約2008、2009年開始的事情，2004年被植入木馬，這不能怪陳水扁政府，因當時無能力防範；第二，即便開始重視資安，90%的重點跟注意力都在行政院；第三，2004年被植入木馬、2012年還在使用，直到2015年才下線，所以，現在要怪先前是國民黨還是民進黨執政時候的政府都沒有用，現在要做的是儘快亡羊補牢。

張善政建議，不要忙著幫蔡總統攻擊其他參選人，應該是要做好行政院長的份內事，例如這次的個資外洩事件，就該把考試院院長、銓敘部部長找來，加以釐清資安管理工作，才不會重蹈覆轍。

(中時電子報)