針對能源問題，國民黨五位總統初選候選人今天在政見會中都不約而同強調「以核養綠」的重要，郭台銘要發展節能家電、朱立倫強調智慧電網、周錫瑋要推電動車，張亞中批評當前的風電政策，韓國瑜更痛批民進黨政府「缺德比缺電還嚴重」。

國民黨總統初選今晚第三場政見發表會，第二階段第二題針對能源問題進行提問。郭台銘強調，能源政策必須要和產業政策併同考量，要發展能源之前，整體產業政策要非常明確。

他說，若他當選總統將推動發展智能家電，以省電設計來節省用電，他以過去推動低碳工廠為例，強調會用工業的技術製造和科技管理來解決能源問題，他也批評蔡政府用火力發電來填補供電缺口，造成嚴重空汙，是讓民眾「用肺來發電」，若他當選會遵循「以核養綠」的公投結果。

朱立倫強調，他的能源政策就是「三個安全」，包括國家安全、人民健康的安全、以及核能安全，「沒有核安就沒有核電，我這個立場從來沒有改變」。

他以過去在新北市推動智慧電網為例，強調會透過示範社區逐步推廣，能源不單是節能，更重要的是還是要減碳，他批評蔡政府的能源政策完全是意識形態，會在確保核安前提下，透過核能逐步達到發展綠能的目標。

張亞中也表示，他的能源政策的核心，一是要符合國際的減碳公約，第二個要非常便宜，三要維持身體的健康，他以同屬歐洲國家的德法兩國為例，前者在廢核，後者在發展核電，但德國缺電可以跟別的歐洲國家買，台灣不能，因此不能去學德國的作法。

他說，台灣是小而美的地區，批評蔡政府要花兩兆發展風力發電，意圖想要掌握國際風力發電市場，這種好高騖遠的作法並不可能，強調「以核養綠」是政治人物對社會應該要盡的責任。

韓國瑜則是痛批民進黨，執政這三年來最嚴重的問題是良心，「缺德比缺電還嚴重」，他引用多個數據，去年太陽光電發電量只佔1.1％、風力0.7％，成長是核能兩倍到4倍，還保證收購20年，「這不是缺電而是缺德的能源政策」。

他批評民進黨提出非核家園，卻要買更多的天然氣、更多的煤炭「請問一下我們受得了嗎？」他的能源政策一是以核養綠循序漸進、二是發展智慧型電網、三是平衡區域的電力、四是促進電力市場的正常化，他也質疑現在用的高價煤炭是「狸貓換太子」，買便宜的卻報了高價格，才讓空氣污染一塌糊塗。

周錫瑋則以過去在台北縣長任內的規劃強調，將透過發展人工濕地來解決污染問題，另外將會推動電動機車和汽車。

他強調，以核養綠的能源政策方向是正確的，因為核電最乾淨成本也最低，並以郭董關心小孩的照顧為例，強調「除了錢以外，還要照顧他們的肺，跟他們的腦」，不能用火力發電廠製造出來的PM 2.5去傷害他們。

(工商 )