國民黨今晚在台北舉辦總統初選第三場國政願景發表會，前立法院長王金平則透過新聞稿說明經濟、財政、環境、能源主張，並強調台灣缺少一位有能力、有經驗、了解問題，及能真正解決問題的領導人，有能力的領導人會解決五缺的問題，但若沒有好的領導人，台灣可能有六缺、七缺、八缺等問題。

針對經濟政策，王金平表示，台灣一定要開放、開放、再開放，透過法規鬆綁，促進人流、物流、資金流與技術流的自由流動，讓台灣成為智慧自由經貿島；再者，促進傳統產業轉型科技化、服務業現代化與科技化，輔導企業跨域創新，串聯特色產業以建立高價值產業供應鏈，例如串聯航空與機械，建立成為亞洲航太研究與維修重鎮，生技、醫療與ICT產業結合成為大健康產業。

王金平進一步說，未來將推動三安新農業，農民安心、農村安定、農業安全，推動十級農業跨域整合；此外，掃除關稅障礙，參與經濟組織，並與其他國家簽署雙邊自由貿易協定；同時一定要改善台灣六缺的問題，包括缺水、電、地、工、人才、領導人，有經驗解決困局的領導人，把台灣帶領好的發展前景，沒有好的領導人，台灣可能有六缺、七缺、八缺等問題。

在財政議題方面，王金平表示，應終止數字遊戲，了解政府所有的資產、負債，以及還款能力，自己一就任江立即進行國家財政總體檢，另外，要檢討財劃法，讓財政分配更合理，提出透明、公視、有約束力的分配方法，保障各縣市基本財源，充實稅課收入；第三，善用國家資源，擴大民間投資，讓中央與地方、政府與民間一起一起作伙拚；第四，召開社福國是會議，完善支出合理性。

在環境政策部分，王金平主張，要改革環評，台灣環評制度是由外界組成環評委員會，通常都是有權無責，造成環評諸多障礙，美國是由主管機關聽取相關民眾與業主的理由，由主管機關做出最後裁決，永續才是台灣的道路，所以需要完善的環境影響評估制度。

王金平也說，根據水利署資料，台灣是全球排名第18名缺水的國家，每人平均分配的可用水量只有世界平均的七分之一，水資源是國土安全問題，供水、排水、水質改善的建設刻不容緩；第三，綠色製造、綠色消費、循環經濟是國際的趨勢，也是台灣的趨勢；第四，台灣未來要用大數據與智慧防災、防疫，環境保護是全體國民的責任，更是政府的責任；第五，能源轉型的過程中，要持續提高燃燒效率及投入污染防治技術，能源效率必須提升、現有產業政策必須更新。

針對能源議題，王金平則說，以核養綠公投獲得全民支持，政府應回應民意，提出合理可行的調整方案，此外，要有穩定安全的能源供給，而合理穩定能源價格，才能保障國家產業的發展競爭力，政府也必須迅速召開全國能源會議，確保生產及生活能源的合理穩定供給；另外，也應結合民間針對節能減碳設定指標及期程，隨時監控檢討方案與調整策略。

王金平強調，自己已完成國政白皮書，包括14項政策、10項綱領與52項策略，並針對22縣市提出施政綱領與整體發展計劃藍圖。他還呼籲，接下來要認真面對初選後的整合團結，國民黨要展現信念、理念的大團結，自己則要用生命奉獻給最珍愛的台灣人民與這塊土地。

(中時 )