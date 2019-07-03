星期二早上，一架印度自製的光輝戰機(Tejas)進行尋常飛行任務時，戰機的外掛油箱卻意外脫落，撞出一公尺深的坑洞，撞擊的震動與火災也使附近居民一陣驚嚇。

噴射戰機世界(Fighter jets World)報導，光輝戰機是從印度南部的蘇魯爾空軍基地(Sulur AFB)出發，結果才飛沒多久，油箱就自己脫落了，掉在基地西邊大約6公里的伊魯古爾鎮(Irugur)。戰機也發現油箱遺失，於是趕緊返航。

據報導，飛機本身沒有什麼損壞，但是掉落的油箱，擊出了一個大約3英呎(大約一公尺)深的坑洞，油箱的組件也散落附近，據報導，油料被點燃形成火災，現場和附近水泥倉庫的工人造成了一些恐慌。

印度空軍官員表示，事件原因正在調查中。

Breaking: External Fuel tank of the LCA Tejas aircraft of the Indian Air Force fell down in farm near Sulur air base in Tamil Nadu during a flight today. First such incident involving a #Tejas@VinodDX9 @Aryanwarlord @I30mki @vgmenon99

pic.twitter.com/4XGqozO1GL — Saptak Mondal (@saptak__mondal) 2019年7月2日

光輝戰機是第一種印度自行設計、製造與量產的先進線傳飛控戰鬥機，是由國營印度斯坦航空工業有限公司(Hindustan Aeronautics Limited,HAL）製造，費時20年才完成的。光輝戰機分成空軍型與海軍型，印度空軍已決定採購，而海軍型還沒有達到性能標準。

雖然光輝戰機經常被批評「才問世就已落後」，但是它的成本價算低廉，單價大約2900萬美元，只有大陸製的JF-17梟龍的報售比它還低，也有不少潛在買家在詢問光輝戰機的外銷，像是國防預算政緊迫的馬來西亞，就將光輝戰機列入考慮。

(中時電子報)