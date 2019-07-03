立法院今天三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文，少將以上的高階退將、還有涉密的政務副首長以上人員，將「終身」管制參與中國（含港澳）相關政治活動行為，儘管外界看法不一。但行政院副院長陳其邁說，退將、退休政務官到中國獻媚，例如向中國國歌致意、聽習近平演講拍手的畫面，將成為過去式！

陳其邁認為，國安五法修法三讀，守護台灣更有力！2016年，中國舉辦孫中山紀念活動，儀式現場赫然發現有我國退將出席，並且在播放中國國歌時起身致意，引發軒然大波。然而，退將、退休政務官到中國獻媚，例如向中國國歌致意、聽大陸領導人習近平演講拍手的畫面，將成為過去式！

陳其邁說，今天立法院三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文，少將以上的高階退將、還有涉密的政務副首長以上人員，將「終身」管制參與中國（含港澳）相關政治活動行為。如果向中國的國旗、國徽、國歌行禮或唱誦，就會認定妨害台灣國家利益和尊嚴，情節重大將被剝奪月退俸，領一次退休俸者可處200萬元至1000萬元罰鍰。

陳其邁並稱，他在擔任立法委員時，也曾推動《兩岸人民關係條例》條文修正，很高興看到這一次的修正案，更加完備。

(中時 )