台北劉姓男子提出離婚訴訟，指自己遭妻子趕出家門，還被跟監、遭散佈黑函，夫妻感情破裂、關係名存實亡，請求離婚。不過劉妻卻提出丈夫與夏姓女密友過從甚密，甚至由女密友陪他去醫院做攝護腺檢查，婚姻破裂丈夫應負較大責任。一、二審皆認為劉與夏女頻繁往來確有不當，可責性較高，判劉敗訴，劉上訴最高法院。最高法院也認同一、二審判決，駁回上訴。

判決書指出，劉男與妻子結褵將近40年，劉男指控，婚後薪水、財務都交由妻子管理，2000年退休時的退休俸也交給她，在工作及生活上也是每週往返台中與汐止家中與家人共聚，對家庭盡心盡力。

但妻子卻在2017年6月中把他逐出家門，還當著警察面把他的私人物品丟到窗外羞辱他。之後妻子還找人跟監長達半年，沒找到他出軌證據，妻子竟到處散佈內容不實的黑函，貶毀他的人格。之後又未經他同意，將房產過戶給2名兒子。種種事項，造成雙方感情破裂、夫妻關係名存實亡，因此請求離婚。

不過劉妻辯駁，她長期忍受丈夫與夏女不當交往，且兒子也對父親失望；她雖然有寫丈夫婚外情的信件，但目的是要切斷丈夫與夏女間的交往。而跟監期間，發現夏女陪丈夫到醫院進行攝護腺檢查；而丈夫在馬來西亞工作期間的薪水匯款單、郵件通訊地址都填寫夏女住處，可兩人確有婚外情。

高院法官審理認為，當事人婚姻雖有破綻，且長期分居，相隔兩地，回復確屬不易，但主因還是劉男長期與其他女子密切往來，違背對婚姻忠誠之行為所致，劉男可責性較，請求離婚不應准許。

(中時電子報)