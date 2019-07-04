自美國總統川普宣布減輕對中國大陸電信巨擘華為的禁令，在不違反國安情況下，美企仍可繼續向華為貨供。但美國商務部一名高階官員本週指示部門執法人員，華為仍應被列入黑名單。

5月時，川普簽署行政命令宣布進入「國家緊急狀態」，禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備，隨後華為被美國商務部列入所謂的「實體清單」，禁止美國企業在未經特別許可的情況下銷售產品給華為，作為危害美國國安利益的懲罰。

不過，川普在G20上向中國大陸遞出橄欖枝，宣布美企在不違反國安的情況下，可繼續向華為提供配備，美國市場大為鼓舞。不過川普此番決定，也讓業界人士與政府官員相當困惑，不知道他對華為的政策為何。

為了確定川普政府對華為政策，商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）出口執法辦公室副主任桑德曼（John Sonderman）本月1日寄給商務部執法人員的電子郵件中，試圖澄清有關執法人員應如何處理企業尋求供貨給華為的許可申請。

桑德曼在信中表示所有類似的申請都應以個案進行衡量，並加註「此當事方名列實體清單，請依出口管理規則第744章評估相關的許可審核政策」等字句，並援引包括實體清單和適用於黑名單企業的「拒絕推定」許可政策。

桑德曼表示，評估華為的相關授權申請時，工業暨安全局的任何進一步指示也應被納入考量。報導稱，目前仍不清楚商務部何時會提供執行工作人員有川普認可的特別指示，以及具體改變。

華為發言人稍早透過email向路透社表示，華為總裁任正非表示，川普在G20的發言「對美企有利」，華為也希望繼續向美企採購產品，但放寬限制對華為現在並沒有特別大的影響，我們仍專注在自己工作上。

(中時電子報)