為了想盡辦法組成超強三巨頭，「小皇帝」詹姆斯這下子真的豁出去了！先前爆出詹皇願意退居湖人第3進攻選擇，沒想到《ESPN》記者拉西洛更爆料，詹姆斯針對「可愛」里歐納德的招募重點，竟是承諾2年後湖人就變可愛領軍！

畢竟詹姆斯跟湖人去年夏天簽下4年合約，到了2021年夏天，也就是合約最後1年將屬球員選項，拉西洛強調，「其實這些謠言我聽到很久了，詹姆斯想跟自己大兒子布朗尼同隊打球，主要仍看他怎麼想，或許屆時他不留湖人了。」

甚至拉西洛更透露詹姆斯目前的真正想法，「所以這是詹姆斯職業生涯當中，首次真心願意接受打球風格上的調整，也願在球風上面做出退讓，湖人將會告訴里歐納德，他可以包辦所有球賽的最後一擊，也將圍繞著他安排進攻。」

不管詹姆斯到底真正跟里歐納德承諾了什麼，目前可以確定的是，湖人與快艇都已完成跟里歐納德的會面，也都絕口不提談判過程是否順利，接下來就等他跟尼克、暴龍等隊完成會晤，然後拋出今年自由市場最後一顆「震撼彈」！

(中時電子報)