北部地區一對遊手好閒的無業夫妻，因為生活費短拙，竟然把歪腦筋動到魯蛇身上，由女方上網邀約網路單身男子玩3P，果然有當地的科學園區的1名男工程師上當，正興沖沖到賓館準備激戰時，女子的丈夫衝入房「捉姦」，恐嚇要求賠償遮羞費。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

這起仙人跳的騙局，當不知情的科技男在網路被騙上鉤後，與人妻邀約到賓館見面，該女先向被害人收了25000元的「3P」費用，然後假裝打電話催促另名女子到賓館，實際是告知丈夫她住的賓館房間。

正當科技男興致勃勃地先去洗澡，然後與女子躺在床上，準備大玩3P時，聽到按鈴聲，女子假裝去應門，但是前來的並不是另名3P女子，竟是這名女子的丈夫拿著手機錄影直播，喝斥「玩我老婆，抓到了！」、「你玩我老婆！你要怎麼處理？拿錢出來處理！」等語，這時原先的女子也說「對！他是我老公！」要科技男拿出遮羞費。

這場3P滾床不成的荒謬劇情，竟演變成仙人跳騙局，受騙的科技男選擇報警處理，這對夫妻見狀也趕緊離去，後來警方調閱監視錄影畫面逮到這名女子，而她丈夫迄今還在逃亡中。

庭訊時，被告女子坦承犯行，法官審酌該女與丈夫林男以妨害家庭為由，向蔡男詐欺取財未遂，但高女事後與蔡男和解，願賠2萬5千元給蔡男，並以書面向對方道歉。法官認為高女是被動配合丈夫共同詐欺，並非主導地位，惡行非重大，且坦承犯行有悔意，因此依詐欺取財未遂罪判拘役50日，緩刑2年，期間交付保護管束，並接受2場法治教育。

(中時電子報)