2019溫布頓混雙籤表公布，台灣女將謝淑薇、詹詠然、詹皓晴都報名，謝淑薇更是揪弟弟「A鵬」謝政鵬組隊，一員姐弟檔同場競技的夢，而且和詹詠然在籤表同一邊，最快第二輪狹路相逢。

謝淑薇今年6月在臉書粉專表示，很多人在問她混雙，因為混雙沒有世界排名積分，冠軍獎金比單打贏一場還少，所以她這幾年幾乎沒參加混雙，主要靠單打及女雙的積分，以及可以支應賽程的排名獎金為優先，不過和弟弟同場競技的夢是一定要圓的。

粉絲敲碗期待，終於盼到謝家姐弟一同在大滿貫混雙出擊的畫面，將一同問鼎溫網混雙，姐弟倆沒有排上種子，第一輪迎戰同樣是非種子的日本組合麥克拉克蘭（Ben McLachlan）/加藤未唯，如果過關，第二輪就要對決首輪輪空的第8種子詹詠然/克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）。

謝淑薇曾在2011年溫網和澳洲選手韓利（Paul Hanley）攜手拚進四強，同年詹詠然也與加拿大選手涅斯托（Daniel Nestor）殺進四強，不過謝、詹兩人都未能更上層樓，無緣在決賽交手；詹詠然今年在混雙，跟多迪格成功衛冕法國公開賽混雙冠軍，有一定程度默契。

詹皓晴和英國選手斯庫普斯基（Neal Skupski）組隊混雙，兩人排大會第9種子，同樣首輪輪空；詹皓晴過去在2014年溫網混雙獲得過亞軍。

本屆溫網混雙最吸引注意的，就是地主名將莫瑞（Andy Murray）和美國名將小威廉絲（Serena Williams），兩人也沒能排進種子，第一輪未能享有輪空優勢；對於球衣設計時尚感頗有涉獵的小威，今年溫網戰袍再度展現個人品味，穿上縫有以施華洛世奇水晶所打造Swoosh 鈎鈎LOGO標誌的Nike針織連身裙，以及以數千顆水鑽點綴的Nike Flare Knit Low球鞋，Swoosh 鈎鈎LOGO標誌則以34顆水晶點綴，象徵小威最近一次在2016年贏得大滿貫女單冠軍的年齡。

小威廉絲2019溫網戰袍，點綴閃亮的水晶。(施華洛世奇提供)

(中時電子報)