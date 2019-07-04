20190627中天新聞 宋慧喬2月IG狂刪照 外界猜測雙宋婚姻瀕危

韓星宋慧喬、宋仲基在韓劇《太陽的後裔》愛的甜蜜，然而他們在現實生活中也曾經成為一對人人羨慕的演藝圈金童玉女，因此上月27號宋仲基認了與宋慧喬4年婚姻畫下句點，至今離婚主因成謎，雙方粉絲也為了各自力挺的偶像戰翻天！

只是在雙宋宣布離婚不久後，一封宋仲基父親為媳婦宋慧喬演出電視劇打氣的短訊也突然流出在韓網瘋傳，宋仲基在短訊中不只大讚媳婦拍戲用心，還以「我們漂亮的兒媳婦」來形容宋慧喬，不難看出他對宋慧喬這個媳婦相當滿意。

接著一張據傳是從宋仲基父親手機中流出，去年9月宋慧喬為宋仲基親密慶生照也在韓網瘋傳，打臉雙宋去年9月感情不和分居傳聞。然而奇怪的是，宋仲基曾在北京大學學習中文7年的哥哥，此時卻突然在社群網站以中文寫下「以掌蔽天」4字，暗指有人一手遮天，宋仲基哥哥此舉也被認為是寫給宋慧喬經紀公司與力挺宋慧喬的大陸粉絲看的，因為在雙宋離婚事件中，不少大陸粉絲的確是較偏宋慧喬這一方。

其實宋仲基哥哥在雙宋離婚後，動作頻頻，不僅第一時間就取消關注宋慧喬的IG帳號，還將全家一起收看宋慧喬電視劇、雙宋結婚照都給刪除，還點讚了一條網友訊息「家人第一次面臨危機的時候，父母要對子女提出良好的勸告。總是懷疑真實的愛情」，種種跡象都顯示出了對宋慧喬的不滿。

另外，宋慧喬也將在7月6號下午2點出席大陸三亞某代言活動，而這也是她在離婚後首度公開露面，到時勢必會吸引大批媒體到訪。

(中時電子報)