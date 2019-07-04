一名和丈夫育有2子女的空姐，為了「小狼狗」不惜拋夫棄子。台北市有名空姐，時常向丈夫表示自己要加班，而不回家，直到丈夫在平板發現妻子跟一名男子的聊天內容相當曖昧，他質問妻子得知自己被帶了頂綠帽，憤而提告求償100萬元，台北地院認定妻子與小王2人，已逾越一般男女交往，判小王須賠償人夫10萬元，全案可上訴。

判決書指，空姐結婚多年，育有2子女，但去年開始，空姐妻就常常加班沒回家，即使有回家也多半待不久，總是說隔天又要工作。某天丈夫在妻子的平板中發現，妻子與一名「我的大仁哥」的聊天紀錄，他發現妻子不但跟對方互稱「寶貝」，還有如「我是小狼狗」、「不管精神虐待還是肉體虐待妳都做得很好」、「回家整理然後來弄亂我這邊...」等曖昧對話，才驚覺太太有外遇。

TVBS新聞報導，妻子也向他坦承有外遇一事，至今未再回家。人夫因此提告向小王求償100萬元，但小王辯稱，2人並無曖昧關係，且對話紀錄並也無法證明2人有發生過性關係，小王認為對話紀錄是人夫從妻子平板的帳密登錄取得，沒有證據能力。 但法官認為，平板電腦是家人共用，人夫也知道密碼，因此認定對話記錄有證據能力。法官認定，妻子跟小王的對話內容，可以確認人妻確實有到小王家住過，判小王賠償10萬元。

(中時電子報)