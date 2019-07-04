中共解放軍近日在南海進行了一次彈道導彈試射，對南海宣示主權的意義重大，更引起了美國與其亞洲盟國高度關注。此次試射的東風-21D彈道導彈，其假想目標當然是大型軍艦如航空母艦，雖然外界對彈道導彈能否有效擊中移動目標仍有質疑，但專家認為，只要導彈再入大氣層時有地面觀測站提供導引數據，擊中移動艦艇的機率將大增，這也是為何中共堅持要在南海島礁建置雷達站等基礎設施的原因。

《衛星通訊社》引述俄羅斯軍事評論員卡申的分析稱，共軍對南海的導彈試射是為了顯示其彈道導彈能在南海全海域內擊中任何水上目標。因此，任何進入南海的外國艦艇將暴露於導彈的高度威脅下。目前，中共幾乎是唯一將反艦導彈導彈形成系列生產並列裝部隊的國家，伊朗雖也進行此類研究，但研究成果尚未被確認。

En plus de l'exercice militaire qui est en cours au centre de la mer de Chine méridionale, autour de Dreyer Shoal en zone verte, un autre exercice est prévu aujourd'hui et demain un peu plus au nord, entre l'île de Haïnan et les Paracels, en zone jaune qui fait 47 193 km². pic.twitter.com/sh99FF1gkZ — East Pendulum (@HenriKenhmann) June 30, 2019

卡申指出，反艦導彈導彈與打擊固定目標的彈道導彈不同，兩者差別在於反艦導彈有導引彈頭，通常是雷達或光電導引。但是當導彈在大氣層中以超音速飛行時會產生等離子雲，使得雷達或光電導引系統無法正常工作。因此，如果彈道導彈是打擊固定目標，導彈能根據陀螺儀和加速感測器等慣性導引系統運作，一路呈盲飛狀態直到擊中目標。但若要打擊移動目標，就必須降速至3馬赫或略高，此時雷達或光電導引系統才能正常工作。

不過，卡申表示，降速之後導彈容易被攔截，而且降速後高度降低，導引系統的掃瞄範圍就更小，容易失去目標。為此導彈除了要在發射前獲知移動目標位置外，還必須依其行進資訊推算導彈抵達時的目標位置，否則以航母戰鬥群大約30節(約每小時60公里)的航速，導彈到達目標區時，航母可能早已離開至較遠的區域。

為彌補這段位置資訊落差，導彈在中段大氣層或其邊緣的太空飛行時，可向其傳遞目標位置變動資訊。但要完成此項任務，對目標的持續觀測就不能中斷。正因為如此，共軍在南沙擴建島礁後首先建立戰略基礎設施，包括雷達站、電子偵查站、港口和飛行跑道等。透過以此為基地的在無人機、巡邏飛機、艦船和其它工具協助下，可對敵艦動態進行不間斷的監控。

卡申最後分析指出，共軍在南海已建立起複雜偵查打擊系統，各種打擊手段和偵查工具都必須經過不斷測試和完善，因而需要定期舉行導彈試射演習。

(中時電子報)