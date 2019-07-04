佳芬姊怎沒愛相隨?韓國瑜透露她狀況。(影/中天新聞)

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬，630新竹造勢沒有現身，有韓粉覺得很久沒看到佳芬姊，分分好奇她怎麼了？韓國瑜透露，因為李佳芬這次感冒咳嗽，實在是咳得太久了，為了讓喉嚨復原，因此決定靜養。

中天新聞報導，其實從六月初李佳芬探望一位九十歲的韓粉阿嬤時，她當天就感冒發燒。隔幾天，李佳芬又硬撐去參加贈書活動，結果一樣咳不停，從那之後病情都一直沒好。615雲林場造勢時，李佳芬手上拿的手帕本來是要擋咳嗽摀嘴用的，結果反而當時變成先拿來擦眼淚。

有韓粉好奇為何最近630新竹場造勢時，沒有見到佳芬姊愛相隨韓國瑜一起同台了？韓國瑜說，「因為咳嗽時間太長了，咳了大概有2~3禮拜了，而且還咳得很重，所以她現在大多時間在家靜養，靜養後大概已經有好轉一點點了」。

韓粉聽了韓國瑜的回答，紛紛心疼地說，「佳芬姊多保重。韓總出線後還需要你。」、「佳芬姊加油！妳要保重身體喔！韓市長還需要妳的照顧，別累壞囉！」、「太累、太辛苦！韓市長夫婦需要有充足的睡眠啦~」、「多多保重啊」。

(中時電子報)