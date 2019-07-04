為了擺脫昔日林書豪好友「高富帥」帕森斯，灰熊這次擺明認賠殺出！《ESPN》權威記者沃納洛斯基4日凌晨爆料，灰熊把帕森斯送到老鷹，換回索羅門希爾與邁爾斯普朗里，看來灰熊無法繼續忍受帕森斯太容易受傷的「玻璃身體」。

當年曾跟林書豪一起在火箭打球的帕森斯，2016年夏天跟灰熊簽下4年9400萬美元「肥約」，從此陷入傷痛不斷窘境，連兩季出賽都沒超過40場，上季更只打了25場，平均拿下7.5分、2.8籃板，灰熊早就想要趕緊把他交易出去了。

帕森斯上季甚至自爆，強調自己明明早已復原，卻被灰熊故意繼續冷凍，引發外界不少批評聲浪，跟灰熊高層之間關係也陷冰點，儘管上季打完之後，灰熊嘗試利用直接買斷方式送走帕森斯，卻因雙方價碼無法談攏，如今演變直接交易。

其實帕森斯的問題，不僅是容易受傷的身體，更麻煩的是他亂到極點的私生活，身邊女友更是一換再換，尤其是跟灰熊簽下肥約後，整個人更都沒真正用心在球場上面，這恐怕也是林書豪近年來幾乎沒跟帕森斯有所聯繫的主因之一！

如今隨著帕森斯來到合約年，沃神強調，或許老鷹會給帕森斯最後一次表現機會，假如他還不知道珍惜，那麼恐怕他留在NBA打球的日子所剩不多了。

(中時電子報)