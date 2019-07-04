荷蘭皇家航空公司100周年慶典倒計時100天活動。圖：荷航提供

現場搭配新機壯觀場面。圖：荷航提供

荷蘭皇家航空日昨在阿姆斯特丹史基浦機場舉行慶祝活動，啟動百年慶典100天倒數計時，並在活動上宣佈攜手各方共建航空業未來永續發展的計畫。荷航在一封公開信中表示，願與所有航空業利益相關方，共同打造一個更加可持續發展的未來航空業。荷航將於今年10月7日迎來100周年慶典。

荷航是世界上首家仍以其原有名稱營運的歷史最悠久航空公司，該公司認為之所以能夠迎來這一充滿歷史意義的里程碑，在於其善於抓住機遇、勇於面對挑戰、攜手合作夥伴、擁抱新技術的發展戰略。

按照原計劃，荷航將在100周年慶典100天倒數計時活動中接收首架波音787-10夢想客機。在已有13架波音787-9現役夢想客機的基礎上，荷航將繼續新增多架B787-10夢想客機，把現有的夢想客機機隊數量擴大至28架。荷航機隊更新計畫是實現可持續發展宏偉目標的重要一步。此架波音787-10夢想客機在延遲交付後順利從美國波音工廠起飛，于活動次日安全降落在史基浦機場。

荷航總裁兼CEO何強磊表示：「在過去的一個世紀中，荷航的企業家精神以及對創新的追求在航空業中發揮了行業先驅的作用。值此荷航百年慶典來臨之際，我們重申荷航對宏偉目標的承諾：成為一家源自歐洲，始終奉行客戶至上、最具創新力而又高效營運航線的航空公司，始終堅定不移、全力應對前方的各項挑戰。」

「從今天開始，我們將所學到的永續發展知識公諸於眾，把我們最好的實踐與工具與所有航空公司共同分享。我們重視競爭，但在促進航空業永續發展方面，我們必須攜手併進，共同前行。所有航空公司可隨時免費使用我們通過認證的碳中和計畫，無需標注荷航品牌。作為回報，我們也邀請所有航空公司加入我們，分享各自的最佳永續實踐，共同創造一個永續發展的未來。」

荷蘭基礎設施與水資源管理部長Cora van Nieuwenhuizen表示：「荷航取得的成功就是荷蘭整個國家的成功。荷蘭皇家航空在全球擁有廣泛的航線網路與目的地，對荷蘭與全世界的連接、荷蘭的商業市場發展、就業機會提供以及史基浦機場的樞紐地位等方面發揮了至關重要的作用。」

(工商 )