亞洲低成本航空領導品牌AirAsia昨(3)日與(RED)推出全新機上餐點：INSPI(RED) 特製漢堡，共同打擊愛滋病毒。

由駐紐約 (RED) 的泰國名廚 Thaimee 精心烹製的RED漢堡，展現驚奇的泰北地區菜餚風味。甜菜根口味的奶油麵包中夾著鮮滑多汁的自製雞肉餅，並佐以魚醬、青檸葉和檸檬草，再點綴切碎紫甘藍和無籽番茄。

每一份INSPI(RED) 特製漢堡賣出後將直接向環球基金捐出10％所得用於支持東盟HIV和愛滋病援助計劃，包含咨詢、治療及預防措施等相關項目。

(RED) 名廚大使 Hong Thaimee表示，身為一位駐紐約的泰國廚師，我試著把泰國道地風味與美國經典漢堡相結合，設計一道方便機上乘客享用的餐點。從我開始投入廚師職涯開始，推廣泰國當地菜色就是我最大的目標，透過這項與AirAsia的合作，很高興能夠向AirAsia每個月所乘載的800萬名乘客介紹我的清邁家鄉味，這對我來說意義相當重大。

(RED) 首席營運長Jennifer Lotito表示，為了「享用 (RED)，保護生命」計畫，我們很榮幸能夠與AirAsia以及名廚Hong Thaimee合作，推出INSPI(RED) 特製漢堡，這不僅能夠讓乘客多一份美味的選擇，也能一起為打擊愛滋病毒盡一份心力。

AirAsia集團品牌長許經偉表示，我們很期待向大家介紹我們最新的Santan餐點：由(RED) 名廚Hong Thaimee為我們的乘客所設計的INSPI(RED) 特製漢堡。Hong主廚雖然比別人晚起步才成為廚師，但仍然在這領域成功發展一片天，與AirAsia勇敢逐夢的精神不謀而合，我們很高興能夠與Hong主廚合作，一起與(RED)打擊愛滋病毒！

AirAsia即日起除DJ外所有航線與航班，都能以最低96塊台幣事先預訂INSPI(RED) 特製漢堡與免費飲料。

(工商 )