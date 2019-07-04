畢業於新竹縣成德高中的18歲小將陳聖平，確定以30萬美金(約932萬元台幣)與美職響尾蛇隊簽下合約，成為繼黃暐傑、林凱威及林家正後，響尾蛇的第4位旅美台將。

根據大聯盟官網公布的國際新秀簽約情報中，響尾蛇以30萬美金簽下陳聖平，守備位置為游擊手。目前效力遊騎兵的黃暐傑是首名響尾蛇台將，而林凱威是陳聖平的高中學長，林家正則是首位透過選秀進入美職體系的台灣選手。

陳聖平雖然身高174公分較不突出，不過天生擁有好條件，是「投、打、跑、守、蹲」俱佳的好手，在去年NIKE台灣青棒訓練營中，獲選為最有價值球員，接著在富邦首屆U-18明日之星大賽再度奪得「THE ONE」最佳球員，並獲選最佳九人的捕手獎。

當時傳出有洋基、費城人、響尾蛇、海盜等球隊球探，都陸續探詢他旅外的意願，如今他跟隨學長林凱威的腳步，不但踏上旅美之路，也選擇了響尾蛇作為美職起點。

陳聖平自國小練捕手起家，在高中是不折不扣的「工具人」，不但常在牛棚擔任守住勝利的終結者，守備位置也能全方位兼顧，高三起為了爭取旅外及中職選秀機會，因此加強游擊守備，果然就以游擊手身分獲得響尾蛇的合約。

而國際新秀最大合約落在洋基，以510萬美金簽下多明尼加的16歲外野大物多明格茲(Jasson Dominguez)，他不但是少見左右開弓的中外野手，還被評為具有「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的實力。

(中時電子報)