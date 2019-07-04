國民黨總統初選，7月8日至14日展開民調，近日有蔡英文總統選舉操盤手洪耀南日前在臉書貼出教戰口訣“有瑜點魚，無魚吃菜”，擬在國民黨初選灌票給高雄市長韓國瑜。民進黨立委郭正亮卻直指，千萬不要低估韓國瑜凝聚民怨的能力。目前許多民眾對民進黨執政仍有民怨，而能夠凝聚這股力量的，在國民黨內只有韓國瑜。

郭正亮認為，太早就操作灌票，正負效果都有，會抵消影響力，如果現在民調韓勝郭3％，那實際民調應該會贏5％。

郭正亮接受《中評網》專訪時指出，支持韓國瑜的韓粉是傳統支持者，以及軍公教、仇富的人，比較有組織，凝聚力高，守電話的比例會比較多。反觀支持郭台銘的人組織能力沒有韓國瑜強，郭雖有錢可以做文宣，但支持郭的人沒有這麼高的效忠度。因此市話民調是韓的優勢。

郭正亮點出，韓國瑜跟川普訴求類似，就是反菁英，當經濟環境不好時，反菁英的訴求就可能發酵，像大家對川普很狂熱，韓國瑜的煽動力也很強，國民黨過去沒有出現這類的人。理性來看，會認為韓國瑜比較好打，不過若加上情緒、民怨等因素，韓國瑜能適切地把民怨表達出來，成為他的「軍隊」，這是一種能力，不要低估韓國瑜凝聚群眾的力量。

郭正亮強調，韓粉中有一些是過去不投票的人，韓國瑜卻有能力動員這些不投票的人在明年出來投票，這些反權貴等弱勢，只有韓國瑜可以動員出來，所以韓、郭誰較好打真的很難講，各有利弊。

(中時電子報)