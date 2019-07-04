國民黨總統初選最終場國政願景電視發表會3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、能源與環境。高雄市長韓國瑜談及「一個台灣兩個世界」、「翻轉貧富，平衡南北」，港媒讚賞說，韓國瑜融入他高雄市長的身分，一來訴求南台灣和中低階庶民的認同，更能強化他參選的正當性，可說是一石二鳥之計。

韓國瑜在該場國政會表示，為什麼人民日子越過越苦？今天年輕人遇到經濟問題，講月光族窮忙族，所以為什麼同樣工作性質，台北跟高雄有不同薪水跟待遇，一個台灣，兩個世界。因為經濟政策過度重視數據表現，忽略了經濟紅利分配，造成貧富差距嚴重擴大，貧富差距和南北差距越來越大。韓國瑜希望未來台灣翻轉貧富，平衡南北，達到目標，用產業跟庶民經濟雙引擎拉升，2019年該如何南北平衡，就像他再三呼籲的，下任中華民國總統，每個星期要到南部2、3天。

香港媒體《中評網》分析指出，韓國瑜的說法，其實就是早年民進黨在南台灣高喊的「重北輕南」，只是韓的說法是「平衡南北」，至於這個版本能說服多少選民版，確實可好好觀察。

韓國瑜國政會整場演說充滿對基層庶民、農漁民等的情懷，用簡單語言闡述政見，讓民眾顯而易懂，但對中產階級或高知識份子較缺乏實際執行的說服力。不過韓國瑜的主要競爭對手郭台銘也大開支票，強調要幫台灣年輕父母養育0至6歲孩童。

(中時電子報)