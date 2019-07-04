高雄下水道清淤普查 網嚇：挖出前朝驚人藏汙(影/中天新聞)

前兩日氣象局發布台灣南部豪大雨特報，高雄民眾因為過去的經驗，不免會擔心會不會淹水？治水專家李鴻源在臉書PO文，附上多張高雄水利局針對下水道普查的照片，曝光高雄下水道中的真相，竟是被淤泥、樹根、管線、垃圾等塞爆，讓他看了之後，直呼簡直是「怵目驚心」。

去年823豪雨重創南台灣，還因此遭網酸說是「823泡戰」，因此高雄市長韓國瑜也特別關注治水這塊，找來治水專家李鴻源擔任市政顧問尋求良方。李鴻源提出短中長期解決方針，直指箱涵「清疏」是高雄市治水當務之急。

高雄下水道塞滿淤泥，遇到大雨根本失去功！李鴻源表示，由去年普查時的照片可得知，地下道藏有驚人的真相！那就是管線、樹根、垃圾布滿箱涵，很多非常嚴重的地方，幾乎是全面堵塞了。李鴻源說，由於真實景象令人「怵目驚心」，工程人員直呼「心痛」!看到真相後，也讓相關人員發現，「原來前任政府如此不重視此項（指清淤）專業」。

中天新聞報導，長年來，高雄市每年用於箱涵排水清疏的專款預算僅2500萬元，縣市合併前，還得將該款項一分為二、再分為12個月使用。前朝政府編列預算，低於實際需求，根本不重視專業。箱涵排水清疏沒有落實，多年來淤積一直未能有效清除，使得雨量未超過箱涵設計可負荷70.9毫米的標準，就容易淹水。

李鴻源專業建議，提出短中長期解決方針，直指箱涵「清疏」是高雄市治水當務之急。為響應李鴻源專業建議，高雄市長韓國瑜還特別撥款3500萬元第二預備金，連同原本的2500萬元專款總計共6000萬元，全力展開高雄市箱涵清疏工作，徹底解決箱涵淤積問題。

水利局人員和時間賽跑，為的就是要在箱涵內清理厚厚一層淤泥。高雄近期下起大雨，就像是在驗收韓團隊治水的成果。大雨過後，有網友上傳照片至臉書社團分享自家附近自從水利局工程人員完成清疏，讓他們超有感明顯不同，竟然不淹水了，「心酸仁武居民，長期淹水誤認是自然宿命，如今發現卻是前朝失能！」、「韓國瑜接陳菊高雄爛攤子，夠累的」、「先前花大錢放煙火做門面，地底下卻藏汙納垢」、「前朝的高雄不淹水，就沒經費來可以X了啊」。

(中時電子報)