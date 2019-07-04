◎中國時報

藍營大戰前夕，掀起民調風暴！退出國民黨總統初選的前立法院長王金平昨突然召開記者會，質疑初選民調引起黨內憂心，各陣營都有「被做掉」的焦慮，同時綠營灌票可能重蹈「換柱」，「自毀長城大有可能」。王金平的宣示，似已為藍營參選人埋下脫黨競選的伏筆。黨內亦有人解讀，王金平此舉是一石二鳥之計。

中華職棒Lamigo桃猿隊昨公開宣布求售，中職30年來雖不乏球隊轉手的例子，但大都是在快撐不下去才決定賣掉。2013年人氣最佳的兄弟象只賣4億，2012年興農牛更以1.3億超低價脫手。而猿隊是目前實力最強、人氣最旺、戰績最棒的球隊，去年才完成二連霸。連1995年排名墊底的俊國熊隊都賣了5.27億，這次猿隊必須超越這個價碼，才能樹立指標意義。

國民黨總統初選已經進入白熱化階段，參選陣營相互隔空叫罵，昨天竟然演出「賽外賽」。不參加初選的國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平隔空過招，王質疑初選民調「奇奇怪怪」，吳敦義旋即邀請王當民調總督導，王下午再發聲明回批「轉移焦點」，兩位大老「仙拚仙」，國民黨真是「場內內鬥，場外喊燒」，絕無冷場。

◎旺報

雙城論壇今（7/4）日將在上海登場，台北市長柯文哲昨（7/3）天率團飛抵上海，由上海市副市長宗明、上海台辦主任李文輝接機，隨後便直奔浙江洋山深水港聽取「長三角簡報」，此舉引發柯文哲有意將雙城論壇由城市交流層面擴大成為長三角與北台灣的區域交流平台的聯想，也相當程度說明柯文哲有意參選總統大位的雄心，頗有為日後兩岸經貿政策先行鋪墊。

柯文哲這次參加上海方主辦的雙城論壇，態度較過往更加從容自在，面對尖銳提問，總能四兩撥千金地應付自如，可以觀察到作為當前兩岸官方唯一的交流平台，大陸也很重視且珍惜這個平台，並且還將這個平台的功能升級，對接大陸積極推動的長三角一體化區域經濟戰略，大陸作球，柯文哲也把握住這個機會，為自己的兩岸話語權加分。

台滬雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲昨率團抵滬，晚間出席在興國賓館舉辦的歡迎晚宴，上海市長應勇於晚宴前與柯文哲會面，2人互動熱絡，柯拍照時還豎起大拇指，讚賞兩市持續交流，應勇致詞時表示，期待4日與柯市長一同主持雙城論壇，兩市交流可以取得預期成果；柯文哲則說，今年是雙城論壇舉辦10年，希望可以長長久久交流下去。

◎工商時報

大摩對大立光看法趨保守，加上台積電痛失輝達（Nvidia）7奈米訂單，台指期3日開盤不久即出現劇烈波動，一度觸及10,202低點，閃崩500餘點，拖累台股3日重挫121.35點，以10,743.77點作收，外資連二日賣超，終結習川會後漲點。

雖然美國總統川普在6月29日大阪「習川會」後表態，將放寬對華為的禁售令，但執行單位的美國商務部卻表示，仍會按照現行的方法對待執行，多數與華為交易的申請都將被商務部預設為不會批准。

特斯拉第二季電動車交車量年增4％至9.5萬台，創下公司史上新高紀錄，且最受外界關注的Model 3交車量也優於華爾街預期，打破外界先前對Model 3需求不振的質疑，激勵近期飽受空頭壓制的特斯拉股價強勢反攻。

(中時電子報)