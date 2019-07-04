網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

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國民黨國政願景電視發表會最後一場3日在台北登場，5位參選人前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海前董事長郭台銘、前新北市長朱立倫出席。有網友表示，這場政見會，韓國瑜開場三分鐘這句「如果管中閔是民進黨籍的，會被如此糟蹋惡整嗎」？真的太讚了！

國民黨3日晚間8點在台北市台大醫院國際會議中心舉辦總統初選第3場的「國政願景電視發表會」，韓國瑜在政見發表打頭陣，首先就先向蔡政府抗議，管中閔受到不平待遇，希望大家都能擦亮眼睛，直指堂堂一位台大校長被惡整，非常不公平，如果管中閔是民進黨籍，他會受到這樣屈辱嗎？抨擊蔡政府踐踏學術等自由，希望全國民眾能當管中閔後盾。

對此，網友diefishfish於批踢踢政黑版發文表示，韓國瑜的開場前三分鐘太讚了！佩服，「如果管中閔是民進黨籍的，會被如此糟蹋惡整嗎」？韓國瑜講出這句，真的太讚了！

底下網友留言表示，「你看看民進黨籍的吳宏謀」、「的確如此台灣的悲哀一切看顏色」、「民進黨自己搞出韓國瑜段宜康王世堅，惡果要全民買單了」、「就是遴選出不是本來要的校長，才被卡成這（樣）」！

(中時電子報)