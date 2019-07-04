國民黨總統初選民調將展開，傳出綠營操作欲刻意「灌票」給高雄市長韓國瑜，企圖影響初選民調結果。對此，台南崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授馮國豪直言，在「大數原則」下，綠想要靠灌票改變民調的可能性「微乎其微」。

蔡英文選舉操盤手、民進黨前秘書長洪耀福弟弟洪耀南日前貼文標示「有瑜點魚，無魚吃菜」，企圖號召綠營支持者為韓國瑜灌票，不過這篇文章發文後一陣子就撤掉。國民黨台南市議員謝龍介昨表示，綠營刻意灌票給韓，有三個目的。首先，蔡若敗選，也不致輸得太難看。第二，故意製造韓國瑜是弱者。第三，韓若能在國民黨初選勝出，蔡有藉口說韓的支持度其實沒有這麼高，以利於民進黨未來大選投票操作。

據中評社報導，馮國豪認為，民調雖不能稱是100％的完美，但依國民黨公布的民調辦法，5間民調公司各從中取出8萬筆樣本，做出3千份的電話民調，每天3000份，要做到戶內抽樣，這是很不容易的。

此外，他說熟悉民調科學方法的人普遍認為民調是可信的，特別是在「大數原則」下，亦即將數量大到某個程度後，也會把不正常的東西掩蓋掉。3％的正負誤差值，從抽樣的機率再到誤差的機率。「灌票之說，影響的可能性微乎其微，不會影響大局」。

(中時電子報)