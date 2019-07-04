大雨特報。(中央氣象局)

受西南風逐漸增強影響，中央氣象局表示，今（4）日中南部仍有不定時的短暫陣雨或雷雨，台東也有局部短暫陣雨或雷雨，更針對南部5縣市發布大雨特報；氣象專家提醒，受暖濕西南風影響，到下週三西南部地區持續降雨，且不排除有「劇烈天氣」發生。

氣象局表示今(4)日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，今晨更對嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣等5縣市發布大雨特報，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今年第4號颱風「木恩」，即將在中越邊境登陸，不直接影響台灣，但它所附隨的「季風低壓環流」，輸送暖濕、不穩定的大氣至台灣附近，是造成多日降雨的關鍵；今日受「季風低壓環流」的西南風影響，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(5)日起至下週三(10日)台灣附近盛行西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，天氣不穩定；迎風面的西南部，因地形抬升，有局部陣雨或雷雨，午後對流發展，亦有局部雷陣雨，期間仍不排除「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，要注意氣象局的特報。

(中時電子報)