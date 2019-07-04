暑假開跑，迎接旅遊旺季！藥妝龍頭屈臣氏「夏」折扣搶商機，7月4日起推出600件商品任選第2件5折、開架彩妝商品85折、髮類商品第2件7折等優惠，就連集點或聯名都充滿濃濃旅行味，如打包收納袋、旅行箱等集點換購，還有海灘巾、晴雨兩用短傘等聯名商品。

屈臣氏指出，暑假來臨，除了是年度旅遊旺季，各種大型音樂祭、草地演唱會、野餐派對、露營、水上活動等也很多，屈臣氏將於7月4日至31日，精選600件商品任挑任選第2件5折，全店滿1,500元還送100元商品提貨券，還有醫美商品、開架彩妝、髮類商品等「夏特賣」優惠，要讓消費者一次購足！

此外，屈臣氏LINE FRIENDS「屈屈小旅行」集點活動也推出第二波，除了首波的「在一起隨行杯組」、「吹著我吹風機」、「好夢乳膠枕」持續換購中，7月4日起再推出兩款旅行超實用的「打包收納袋」跟24吋「遇見驚喜旅行箱」；屈臣氏LINE FRIENDS聯名限定商品也推出毛巾、海灘巾跟晴雨兩用短傘。

除了商品優惠外，屈臣氏表示，針對寵愛會員也特別加碼抽獎活動，活動期間寵i會員不限金額消費、登錄發票，可抽市價300元的85度Ｃ六吋蛋糕即享券，點金會員可抽價值5,000元的頂級烘培廚藝饗宴，一人中獎，兩人同享法式優雅烘焙趣！

(工商 )