PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團創辦人郭台銘以「媽祖託夢」為由，驟然投入大選，然而繫鞋帶、舔餐盤、戳記者胸口等插曲頻出，日前提出的0至6歲幼童國家來養政策，也面臨各界強烈質疑。網友表示，其實郭至今最大的罩門，其實在不經意流露出的大老闆態度。

網友在PTT論壇發《郭台銘最大的罩門》一文，表示：「就是以往當老闆時，可能被供應商捧慣了，無法接受別人對他提出質疑，只要一質疑他，就會大暴怒，忍一下都沒辦法的那種……已經不只一次聽到他在媒體前說：『沒有人可以指使我』。」

發文網也更直言：「坦白說，這樣不是很討喜啦！之後真的出線後，會面臨到吱障抄家式的追殺，那豈不就氣到中風了？」

對此，其他網友紛紛回應：「跟川普很像啦，無法忍受批評，但他又不像川普那麼會嘴，只會暴怒」、「我也認為要是真的贏了初選，之後綠營攻擊他會中風」、「老闆的確是這樣，以前底下人靠他養也不敢反駁他，讓他覺得自己一直都是對的。現在出來舒適圈後真的容易被激怒」、「郭今天真的被朱激到了」、「郭還沒領教過綠吱正規軍的槍林彈雨洗禮，絕對不是朱朱倫這種量級的火力，朱今天只是嘴回本的，反正都豁出去了」、「他的人格特質真的不適合當總統，一下就惱羞，也沒幽默感化解」。

(中時電子報)