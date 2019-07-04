全家便利商店攻生活服務商機！繼今年初在三重開出全台首家「自助洗衣複合店」，據本報發現，全家自助洗衣二號店已悄悄在林口開張，位於林口文化三路一段，周邊新社區大樓林立，不僅住戶多、租屋族也多，加上林口地區相對潮濕，符合該店設定的目標客群及區域！

全家今年1月發布全新智能自助洗衣複合店型，由於是國內超商首創，並導入IoT物聯網科技設備串接全家會員APP，主打智能化、自動化的自助洗衣模式，強調「免空等、免投幣、免投皂」，就連母公司日本全家都尚未提供此服務，當時宣布就引起廣泛討論，全台拓點布局規畫更備受關注。

據全家證實，全台第二間自助洗衣複合店，已於6月26日在林口新都店開幕，該店自助洗衣區共規畫6坪，放置3台洗烘衣機、2台雙層烘衣機（共4孔）。有別於一般自助洗衣店的是，顧客可在出門前以手機APP查詢空機狀態、現場掃描QR code結帳，結束前5分鐘還會收到系統自動簡訊通知，減少無效等待、零錢投幣等繁複過程。

由於該店型首創「超商」結合「自助洗衣店」兩大業態的新模式，有助帶動來客及客單價，據全家統計，首間自助洗衣複合店目前業績，平均可較一般門市高出約一成；自助洗衣區的使用尖峰，主要集中在周末假日、連假期間及雨天。

目前國內超商複合店型，大多以餐食類為主，全家切入「生活服務」複合店不啻為新嘗試！全家執行副總吳勝福日前受訪表示，台灣家戶人口數下降、房價上揚，在居住空間有限的情況下，自助洗衣需求湧現，且無論從「量」或「質」來看，國內自助洗衣市場都有成長空間，這就是全家切入的機會點。

國內自助洗衣市場有多大？根據全家新商機開發部研究，截至去年底，國內自助洗衣店約1,500家，近兩年快速成長，平均一年新增100～120家，市場規模約9億元；以人口結構類似的日本來看，日本1.26億人口，有1.8萬家自助洗衣店，平均每7,000人就有一間，以此推估，台灣自助洗衣市場至少有近3,300店的空間，換言之，市場總量還可再翻倍。

因應新店開幕，全家表示，林口新都店推出雙重開幕慶活動，包括一、6月26日至8月13日平日（周一至周五）可享不同時段洗衣優惠價；二、7月3日至8月13日，全家會員持點數1,000點可享洗衣優惠價。據記者觀察，該區周邊已有多家自助洗衣店，預料將瓜分當地市場。

(工商 )