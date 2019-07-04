自強號152車次3日晚間行駛至台鐵嘉義車站，一名25歲李姓鐵路警察疑因補票糾紛，遭續失控的鄭姓乘客持刀刺破右腹部，內臟外露，一度沒有心跳，經醫院急救才恢復生命跡象，事發不久，李員送醫影片曝光。

女乘客對男嫌刺警行逕怒比中指。(圖／翻攝畫面)

據民眾提供的畫面，李員表情痛苦、腹部滿是血，被消防員和台鐵人員，小心翼翼從車廂抬到列車門口，消防員將李員抬上長背板時，連喊4次「沒事」，還說「加油，手放著喔（壓住腹部傷口）」，隨即送醫急救。

過程中，一名女乘客幫忙把員警翻身送上長背板，雙手沾了鮮血，讓其他乘客問「妳要不要去廁所洗一下？」另一名女乘客見員警送醫後，也氣得對被壓制在地的嫌犯比中指。

被刺警送醫影片曝光。(民眾提供)

鐵路警察局高雄分局副分局長王新樹表示，事發當時，列車長與嫌犯發生補票糾紛，兇嫌突失控拿出刀子，李員為防止嫌犯傷害其他乘客遭到刺傷。他說，李員是嘉義人，畢業於警專第31期，在單位已經值勤5年多，平時工作相當認真，時常受到分局表揚。

(中時電子報)