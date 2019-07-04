國民黨總統初選已經進入白熱化階段，但此時竟演出「賽外賽」。不參加初選的國民黨主席吳敦義與前立法院長王金平隔空過招，王質疑初選民調「奇奇怪怪」，吳敦義旋即邀請王當民調總督導。對此，國民黨桃園市黨部智庫召集人陳盛表示，王金平質疑國民黨初選流程，可能有任何一方都被做掉，背後涵義就是「不爽黨中央」，不惜製造國民黨內部紛亂。

國民黨即將進行初選民調，未參與初選的王金平召開記者會示警。他表示，如今各陣營充斥「被做掉」的焦慮，因此，王向國民黨中央建議兩件事情，首先黨中央應即刻向社會公開說明本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者的疑慮；第二，應提出因應策略防範，至少降低對手陣營意圖影響初選的策略攻勢。

對此，吳敦義表示，在中常會中提案，籲請王金平擔任國民黨5人民調小組的「總督導」，此案並經中常委一致通過，近期將責成國民黨副主席兼秘書長曾永權出面邀請。但王未正面回應，僅表示吳此舉並未看清問題所在。

對於吳王兩人的舉動，據港媒《中評社》報導，陳盛認為，王金平質疑國民黨初選流程，可能有任何一方都被做掉，背後涵義就是「不爽黨中央」，不惜製造國民黨內部紛亂。而王此番表態，還有另一個解讀就是，「不管誰出線都要來拜託我」，因此吳敦義的邀請，王是不會跳下去背書。吳敦義想找這位第三方的算盤，顯然也打錯了。

陳盛再表示，不管郭韓誰勝出，要不要拜託王金平，當然要拜託王金平。而王金平的支持度到底有幾趴？目前沒人知道，但王金平就成功給人感覺，不管誰出線都要來拉攏他，在這樣態勢下，王怎會去做接「總督導」的職務，這不是自找麻煩嗎？

(中時電子報)