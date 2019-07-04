大雷雨讓桃園2日大淹水，多處淹成汪洋一片水深及膝，但以前逢雨必淹的高雄反倒沒傳出重大災情。有網友在「韓國瑜後援會」發工商服務文說，急售用約12年的游泳圈，「陳丫菊主政時期買的，如今換了韓市長，以後恐怕都用不到了。可議價~哭」網友笑翻建議他「趕快賣給桃園人!」

受低壓帶影響，台南地區7月3日晨出現強降雨，雨勢很大讓安中路再度變成「安中河」，桃園2日也因大雷雨多處大淹水。有網友在「韓國瑜後援會」發游泳圈照片說，「工商服務一下，急售:使用約12年，陳丫菊主政時期買的，如今換了韓市長，以後恐怕都用不到了，可議價~哭。」

李姓網友留言「台南市民有無優惠？」原PO說「台南沒有 桃園才有」，有人抗議「我們台南也淹水耶」，李姓網友說「樓主果然宅心仁厚，畢竟桃園淹水比較嚴重！君不見，原來的汽車駕訓班也改成遊艇訓練班了！」

其他人留言「應該急送台南、桃園市政府統籌分配用」、「可以請桃園市議員王×宇。網拍。直接捐弱勢團體。做功德。」、「可以捐贈給台南或桃園需要的人」、「那有沒有附增防水閘門啊？」、「版主~有沒有橡皮艇」、「這是淺水區用的，有深水區的嗎？」、「趕快賣給桃園人」、「我也有水上摩托車，可能也要賤賣了。。。」、「不夠我們可以募捐哦～（韓市長說的高雄人的光榮感（撥髮）」、「儍哬！不要賣，快去桃園擺攤出租！」

有網友發游泳圈照片說，「工商服務一下，急售:使用約12年，陳丫菊主政時期買的，如今換了韓市長，以後恐怕都用不到了，可議價~哭。」網友留言超幽默。(韓國瑜後援會)

有網友發游泳圈照片說，「工商服務一下，急售:使用約12年，陳丫菊主政時期買的，如今換了韓市長，以後恐怕都用不到了，可議價~哭。」網友留言超幽默。(韓國瑜後援會)

(中時電子報)