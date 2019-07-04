酒駕新制3天大執法，桃警共取締92件酒駕。（甘嘉雯翻攝）

酒駕處罰新制7月起上路，桃園市政府警察局連續3天每日動員540多名警力，展開取締酒駕交通大執法，並針對轄區內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段實施路檢攔查，桃園市共取締酒後駕車92件。

桃園市警局交通大隊統計，其中駕駛人酒精濃度超過每公升0.15毫克規定標準者，分別為汽車駕駛3人、機車騎士18人，共計21人；酒測值超過每公升0.25毫克達公共危險罪者，分別為汽車駕駛20人、機車騎士46人，共計66人；拒絕接受酒精檢測者，共計3人；另因駕駛人酒測值超過0.25毫克而處罰同車乘客，共計有2人，依道路交通管理處罰條例規定舉發，處以新台幣600元以上3000元以下罰鍰。

新法中針對汽、機車酒駕罰則分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等加重罰則，並增訂對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、連坐處罰同車乘客、酒駕重新考照車輛須加裝酒精鎖及運輸業者附帶懲罰性賠償等規定，希望藉由處罰的加重，能有效嚇阻酒駕發生。

警察局再次提醒駕駛人，取締酒駕執法力道不會因大執法期間結束而減弱，該局將持續嚴正執法、加強取締酒駕。

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(中時 )