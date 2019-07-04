38歲老射手柯佛如今命運也太悲情了！根據「爆料天王」沃納洛斯基4日報導，灰熊決定把柯佛、傑文卡特送到太陽，換回賈許傑克生、梅爾頓與兩個未來次輪籤，沒想到太陽隨即考慮要把柯佛釋出，目前湖人、七六人與公鹿都想簽他！

生涯待過七六人、爵士、公牛、老鷹、騎士等隊的柯佛，是名相當優質的三分射手，可惜隨著他年紀漸長，上季開打沒多久就被騎士換到爵士，更在上季一結束，就被爵士換到灰熊，沒想到如今灰熊又把他交易出去，太陽也不想留他。

根據沃神報導，太陽這麼快就選擇釋出柯佛，原因是想清出更多薪資空間，順利完成跟盧比歐的3年5100萬美元簽約，如今就等柯佛釋出過渡期結束，就可以跟湖人、七六人或公鹿其中1隊簽約，其中湖人簽下他的可能性較高。

柯佛曾在2017-18年球季跟「小皇帝」詹姆斯同隊打球，也讓詹皇對他留下極佳印象，湖人也在積極找尋合適三分射手人選，上季三分命中率3成84的柯佛，或許相當合適，接下來就等柯佛決定了，但他勢必受夠一直被丟來丟去。

(中時電子報)