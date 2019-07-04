PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日（3）國民黨舉辦最終場《國政願景發表會》，主題為經濟、財政、能源與環境，黨內韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統擬參選人，再度各抒己見、相互較勁。網友直言，國民黨政見會比民進黨有料太多，讓人欲罷不能，應再多辦幾場、多問幾題！不像民進黨，蔡英文、賴清德講話聲調讓人想睡，連提問與結論都只會講一樣東西。

網友在PTT論壇發《政見會 國民黨比較有料吧》一文，表示：「國民黨政見會，我覺得辦三場太少，每場問題只抽兩題也太少，至少五題吧！民進黨政見會爛的點，兩個人講話、聲調都是平的，聽了都會睡著；申論爛、三個人的提問爛、結論也爛。」

發文網友進一步指出：「賴清德：參選不是為了個人……蔡英文：起厝起一半，師傅不能換……然後一起吹自己過去幾年，做得好棒棒。提的問題也爛，初選落敗，將如何回應時 (關民眾屁事)，獨派還問，讚不讚成修改國籍法 (來亂的嗎)。除了低薪問題外，提的問題民眾都無感。」更痛批，民進黨政見會最後結論，也都在大家一起對抗對岸強權、阻止對岸對台灣的滲透、反併吞、顧台灣，這些話語上打轉。

對此，有網友怒嗆：「民退黨有政見會？」其他網友則回應：「不僅比DPP好笑，還比他們有料」、「國民黨的比較有梗」、「民進黨：一個耍賴，一個來陰」、「民進黨不是英皇一句話決定的嗎哪來政見會」、「國民黨的政見發表是騙子？那民進黨是啥」、「一樣是騙子，但騙的程度遠輸國民黨」、「國民黨政見會不只是好玩，也比民進黨有料」。

(中時電子報)