勇警調解補票糾紛遭刺身亡。

台鐵152次自強號昨晚在行經接近嘉義時發生男子因補票糾紛，竟持刀砍傷一名李姓警員，造成臟器外流失去呼吸、心跳，李員經搶救一度恢復意識狀況穩定，未料上午8點左右狀況突然惡化，不幸於8點20分不治。

今年25歲的李姓警員是嘉義人，警專畢業，執勤認真負責，工作態度屢受表揚肯定，被拒絕補票的鄭男刺傷腹部致肚破腸流，經嘉基醫院緊急動手術搶救至凌晨3點多，轉加護病房，上午8時27分宣告不治，家屬悲慟逾恆。

排解補票糾紛遭刺的李姓員警，今晨不宣布不治身亡。(圖／記者 翻攝)

台鐵嘉義火車站驚傳隨機砍人，經查證後為1名男子因補票糾紛，持刀刺傷處理員警。（翻攝自臉書）

(中時電子報)