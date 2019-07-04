台鐵152次自強號昨晚在行經接近嘉義時發生男子因補票糾紛，竟持刀砍傷一名李姓警員，造成臟器外流失去呼吸、心跳，李員經搶救一度恢復意識狀況穩定，未料上午8點左右狀況突然惡化，不幸於8點20分不治。
今年25歲的李姓警員是嘉義人，警專畢業，執勤認真負責，工作態度屢受表揚肯定，被拒絕補票的鄭男刺傷腹部致肚破腸流，經嘉基醫院緊急動手術搶救至凌晨3點多，轉加護病房，上午8時27分宣告不治，家屬悲慟逾恆。
(中時電子報)
#狀況
台鐵152次自強號昨晚在行經接近嘉義時發生男子因補票糾紛，竟持刀砍傷一名李姓警員，造成臟器外流失去呼吸、心跳，李員經搶救一度恢復意識狀況穩定，未料上午8點左右狀況突然惡化，不幸於8點20分不治。
今年25歲的李姓警員是嘉義人，警專畢業，執勤認真負責，工作態度屢受表揚肯定，被拒絕補票的鄭男刺傷腹部致肚破腸流，經嘉基醫院緊急動手術搶救至凌晨3點多，轉加護病房，上午8時27分宣告不治，家屬悲慟逾恆。
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