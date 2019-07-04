川普放棄2020人口普查表 增列國籍問題 09:482019/07/04 工商 鄭勝得 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 川普政府2日宣布放棄在2020年人口普查表格中增列國籍問題的爭議計畫。此計畫遭到人權團體強烈反對，認為此舉歧視少數族群。美國最高法院上周也裁決暫緩執行該計畫，雖然川普政府對此多次表達抗議，但最終仍決定從善如流。 (工商 ) #計畫 #川普 #國籍 #國籍問題 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 綜藝咖川普 讓多位領袖難堪 04:102019/06/30 國際大事 確定了！川普今將在板門店會金正恩 10:322019/06/30 國際 川普板門店見金正恩 綠委：彰顯美朝未來可單獨討論 13:562019/06/30 政治 影》創歷史！川金板門店面會 美總統首度踏入北韓土地 13:552019/06/30 國際 川普歷史性入北韓 美朝重啟核談 04:102019/07/01 焦點新聞 川金三會好猛 震撼國際 美總統第1人 川普單槍匹馬入北韓 04:102019/07/01 國際大事 川普即興外交的算盤 04:102019/07/01 時論廣場 朝鮮半島的和平獎 04:102019/07/01 時論廣場 川普對陸放軟 老謝窺見背後端倪 13:162019/07/01 財經 別讓總統不開心 川普抗議氣球無法飛高 16:342019/07/03 國際 國際熱門新聞 虛晃一招？美商務部：華為仍應在出口黑名單上 - 國際 擠到爆！這些圖曝美移民中心驚人慘狀 - 時事 美圍剿奏效？這大國宣布5G不用華為 - 國際 俄間諜潛艇失火 14專家罹難 - 日報 丟臉！依凡卡G20插話搶鏡 網友P圖狂噓 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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