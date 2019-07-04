川普政府2日宣布放棄在2020年人口普查表格中增列國籍問題的爭議計畫。此計畫遭到人權團體強烈反對，認為此舉歧視少數族群。美國最高法院上周也裁決暫緩執行該計畫，雖然川普政府對此多次表達抗議，但最終仍決定從善如流。

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