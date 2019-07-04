台大校長管中閔遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會日前大陣仗公開審理。高雄市長韓國瑜昨天則在國民黨最終場的國政發表會中，一開場就用了2分鐘聲援管中閔。對此，前國民黨立委孫大千直言，不論是罷韓或卡管，都只證明了一件事，「在民進黨的眼中，永遠都只有『顏色』沒有『是非』」！

韓國瑜昨表示，堂堂台大校長被蔡政府整整惡整1年多，有理性、勇氣、理想的民眾要靜下心，如果管中閔是民進黨籍會受到這種屈辱嗎？每天喊民主、民主的民進黨，怎能如此踐踏學術自由、大學自主、知識分子？「我要用這個寶貴時間，全力支持管中閔，對民進黨提出抗議！」

對此，孫大千在臉書提出四個如果。他說如果現在的高雄市長還是陳菊，哪怕登革熱疫情將近兩萬例，民進黨的政治人物恐怕也不會吭一聲吧？為什麼韓國瑜擔任高雄市長的27例，綠營政客們就要照三餐來修理呢？如果，現在的高雄市長還是陳菊，哪怕高雄市的馬路上有5000個天坑，民進黨的政治人物恐怕也會視而不見吧？為什麼韓國瑜擔任市長，只要道路稍有不平，綠營政客們就要大呼小叫，全面圍剿呢？

此外，孫說如果現在的高雄市長是陳其邁，行政院對於高雄市的登革熱防疫補助經費，恐怕早八百年就撥下來了吧？為什麼韓國瑜擔任市長，這筆錢就要三催四請，給的心不甘情不願呢？如果現在的台大校長是綠營人馬，民進黨政府早就讓他順利上任，不但小心呵護，更是百般配合吧？為什麼管中閔當選台大校長，就要像唐三藏去西天取經一樣，歷經重重磨難的考驗，受盡牛鬼蛇神的羞辱呢？

「誰叫韓國瑜和管中閔的顏色都不正確呢！」孫大千直言，不論是「罷韓」，或者是「卡管」，都只證明了一件事：在民進黨的眼中，永遠都只有「顏色」，沒有「是非」！

(中時電子報)