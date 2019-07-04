美國之音今天報導，大陸上周末在南海舉行了據信在這一有爭議海域首次的反艦彈道導彈射擊演習。美國五角大樓稱這一行動的明顯用意，是向其他國家發出恐嚇。美國軍方高級將領說，需要國際社會的合作共同應對大陸這類所謂灰色地帶的行為。

在美媒報導大陸導彈射擊實彈演習後，美國防部印太事務發言人伊斯特伯恩說，真正令人不安的是，大陸的行為直接違背了其領導人作出的不對那些人造島礁實施軍事化的承諾。他說，這項挑釁性導彈試驗與北京稱願意為這一地區帶來和平的說法背道而馳。

報導稱，過去一些年來，大陸通過控制島礁、人工擴建和軍事化等一系列措施，一步步建立與鞏固對南海控制。防務專家將這種每一個步驟本身不致引起軍事衝突的蠶食策略，稱為灰色地帶的挑戰。

美國海軍作戰部長理查森上將2日在一個活動中承認，美國目前仍不習慣應對這種灰色地帶的衝突。

過去兩年來，美國海軍明顯加強南海巡航，甚至多次進入大陸人造島礁12海里以內，行駛美國所說的國際法允許的航行自由權。但是這些行動未能阻止大陸在這一海域的擴張和軍事化行為。

理查森說：「灰色地帶的行為常常涉及對治理全球共有區域的相關國際公約法、國際法和國際準則的違背。我認為國際社會施加壓力是必要的，這樣不至於由一個國家單獨行動、試圖單獨治理全球共有區域。」

過去一年來，法國、英國、德國、澳洲和日本等國都派出海軍資源參與南海巡航，並招致北京反對。

菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德茲上周在華府說，馬尼拉歡迎這些國家參與南海巡航、維護國際航道暢通的努力。

美國之音報導，他說，盡管遇到一些挫折，菲律賓與美國的軍事同盟關係依然堅固，並將繼續下去。「我們加強了演習。自從1951年以來，我們一直有一個互防條約。這項條約存在了這麼多年，並將延續下去。」

美國軍方高層表示，如此堅固的同盟關係有助於美國在與大陸的競爭中保持優勢。

(中時 )