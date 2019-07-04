中共黨媒《環球時報》今天引述即將在7日出刊的香港《亞洲週刊》文章〈沉默大多數不再沉默的反擊〉指出，反制香港「違法達義」歪風的核心力量，在於民間的沉默大多數。他們沒有背景和西方媒體寵愛的眼神，深信香港的未來在於堅持法治，敢於反擊損害法治的逆流。

文章指出，那些普通的香港人，不是什麼菁英，也不是有錢人。但他們不願意看到香港變成陷入叢林法則的社會──只要可以動員足夠人數，以種種美麗口號為名，就可恣意破壞法律，堵塞政府建築物，在網裡網外霸凌不同意見的人，妖魔化員警，死亡威脅官員及其家屬。他們覺得只有行動起來，發出怒吼，才可以對抗毀壞香港法治的逆流。

文章稱，因為這些沉默的大多數，最了解香港的核心價值就是法治。如果政治的主張是要用損害法治來實現，這一定是危險的陷阱。

那些街頭慷慨激昂的言辭與肢體語言，將磚頭和鐵條擲向員警，似乎是某些年輕人的最愛，但在那些沉默的香港人眼裡，這都是扼殺法治的毒藥。

文章表示，因而沉默的香港人不再沉默了。在6月24日那天的灣仔稅務大樓，一位被阻止進入大樓的女士發飆，大罵那些阻擋她的示威者，說她要養小朋友要養父母，不像這些示威者可以到處玩，她說自己在前一個星期五已經來過，也是被阻擋進去，她說自己是會計師，被這樣阻擋，她的生計都被破壞了。

文章說，更戲劇性的是，一些示威者在阻擋電梯上去，不斷壓住按鈕，結果一名壯碩男士從電梯走出來，與那個暗中搗亂的示威者理論，出現肢體衝突。混亂間有示威者高喊要報警，結果群眾不禁訕笑，指出恰恰是這些示威者整天妖魔化員警、包圍員警總部，但在自己危急時還是要去找員警協助，可說是極大的諷刺。

文章認為，也許香港的未來就是靠這些普通人。他們沒有背景，沒有西方媒體寵愛的眼神。那些要在香港搞「革命無罪、造反有理」的年輕人，最後都會面對沉默大多數不再沉默的反擊。

(中時 )