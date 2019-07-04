高嘉瑜發文。（圖片翻拍自高嘉瑜臉書）

繼雙子星案後，民進黨台北市議員高嘉瑜再度槓上台北市長柯文哲，這次是為京華城將申請改建豪宅一事，向柯文哲喊話。如果柯文哲真的同意這項改建案，恐有圖利財團之嫌。

京華城購物中心曾向北市都計委員會提出解除6項限制遭否決，母公司威京集團不死心，近期再度向北市府提出都市計畫變更，主張修訂現況6項使用限制，增加住宅使用，目前該計畫已進入公開展覽階段，若台北市都委會同意允許增列，未來京華城有機會「打掉重練」改建豪宅。

對此，高嘉瑜於臉書發文表示，嘉瑜長期監督京華城變更案，從郝龍斌市長到柯文哲市長。京華城一路軟土深掘，終於在柯市長任內，爭取到容積率從392%到560%，已經讓京華城賺到100億！但都審會當時仍堅持，限制京華城商業區的六種使用！不得做住宅！現在京華城標售三度流標後，又試圖闖關，要北市府解套使用限制！這解套，又是200億入袋！

高嘉瑜表示，回顧2016年，嘉瑜在臉書踢爆京華城跟監委裡應外合，試圖闖關提高容積率及變更為豪宅！當時京華城還發新聞稿否認，並揚言提告！如今，一一應驗！京華城從工業區變商業區，已經是史無前例！如今還要從商業區解禁做豪宅！然後享受商業區的容積率560 %！為什麼只有財團有這樣的特權！

高嘉瑜更表示，「京華城從工業區變商業區三級跳」、「容積率從392%到560%」、「在商業區做住宅容積率多一倍」、「除了助長炒房炒地」、「對公益有何幫助」、「財團土地想變就變」、「小市民可以比照辦理嗎」！

(中時電子報)