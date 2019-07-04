美國德州一間邊界移民收容中心日前被爆出環境髒亂、衛生條件差，當時邊防官員否認相關指控，不過國土安全部檢查人員上個月視察邊境幾個收容中心後打臉官員說法，甚至公布驚人照片以資佐證。

美國國土安全部2日發布報告，揭露邊界移民拘留中心超收移民、人滿為患、環境衛生不佳的慘狀，引發美國民眾在多個城市上街抗議川普的移民政策。畫面中移民身上披蓋的銀色布料就是緊急戶外求生毯。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國國土安全部（Department of Homeland Security）檢查人員6月初視察德州與墨西哥邊界5間移民拘留中心後，2日公布驚人報告，畫面顯示拘留中心人滿為患、嚴重超收，部分移民就像被關在籠子裡，有的房間明明僅能容納41人，最後卻滯留了80多人，明顯超收1倍。房間內也沒有床鋪等設施，移民被迫比肩睡在地板上。

Migrant men, women and children are detained in facilities in Weslaco, McAllen and Brownsville, Texas. More photos of where migrants are held in U.S. custody: https://t.co/iQHdWVMrrZ pic.twitter.com/lEE8FhzNE8 — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 2, 2019

The record surge of Central American families at the U.S. southwest border has begun to ease after tougher enforcement efforts in Mexico but conditions in migrant detention facilities remain dire, according to officials. https://t.co/pXP49DsmFE pic.twitter.com/z2GOF0g5uS — Reuters Top News (@Reuters) 2019年7月3日

空間不足加上人數爆量，移民就算全部站著，也讓人感覺到相當擁擠，這些設施原本只是暫時拘留那些未持有有效證件抵達美國的移民，法律規定最多不能拘留超過72小時，移民後續會被轉送往長期安置中心，因此收容所設備較為簡陋，不過官員視察過後卻發現，多數人待在拘留中心的時間早超過法律規定的期限，有些人甚至已在這樣糟糕的環境中住上超過1個月，約1,500人已待上超過10天，檢查人員巡視收容所時，移民紛紛擠到窗前，拿著寫上期間數的板子，告訴官員他們已遭拘留的時間。

拘留中心供應的飲食也很有問題，其中2間未供應孩童熱食，許多大人也僅有三明治裹腹，移民開始出現便秘問題，嚴重者還需要就醫。衛生清潔也有很大缺失，3間收容中心的兒童沒有機會衛浴、甚至換衣服，許多成人幾乎一個月沒洗澡，他們身上還穿著當初抵達邊界的衣服，當局僅供應濕紙巾讓他們擦澡。

移民晚上睡覺時也僅有緊急戶外求生毯披蓋。

Where migrants are held: Images of U.S. government facilities where migrant men, women and children are being detained https://t.co/fTwC0qmG7V pic.twitter.com/m9ATBxBhsW — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 2, 2019

(中時電子報)